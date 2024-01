Meteo: nel weekend caldo anomalo con picchi di 20°C! Variazione al Sud

Nell’ultima parte della settimana la situazione in Italia rimarrà bloccata dalla insistente presenza di una vasta area di alta pressione, che occupa buona parte dell’Europa; garantirà tempo stabile e insolitamente mite in gran parte del nostro paese, ma favorirà anche la presenza di molte nebbie al Centro-Nord e, purtroppo, un progressivo peggioramento della qualità dell’aria, specie nelle grandi città del Nord.

In Sardegna le temperature massime continueranno anche nei prossimi giorni a far registrare valori prossimi ai 20 gradi, ma l’anomalia termica si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico raggiungerà spesso i 3000 metri specie sulle Alpi occidentali e quindi a quote davvero insolitamente alte per questo periodo dell’anno. Soltanto all’estremo Sud si registreranno temperature più contenute e vicine alla norma per l’afflusso di aria più fredda proveniente dai Balcani. L’alta pressione non allenterà la sua morsa sull’Italia almeno fino a fine mese, ma probabilmente anche nei primi giorni febbraio.

Le previsioni meteo per sabato 27 gennaio

Mattinata grigia per la presenza di nubi basse e nebbie in pianura padana, coste dell’alto Adriatico fino al nord delle Marche, Toscana, Umbria, Lazio e nord Campania ma in diradamento a metà giornata quando il tempo diventerà in prevalenza soleggiato. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare in Molise, Puglia, Basilicata e sul basso Tirreno tra Calabria meridionale e nord della Sicilia. Al primo mattino basso rischio di gelate anche al Nord.

Temperature massime in aumento in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia occidentale e Toscana; in diminuzione nell’estremo Nordest e regioni adriatiche; valori vicini ai 20 gradi in Sardegna e ovest della Sicilia. Venti settentrionali fino a moderati su Adriatico meridionale, Ionio settentrionale e orientale, Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia con mari mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28 gennaio

Giornata in gran parte soleggiata e con cieli sereni; da segnalare qualche innocuo e modesto annuvolamento al Sud. Attenzione però alle nebbie anche fitte in Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico fino a al nord delle Marche, Umbria e Lazio in diradamento a metà giornata; potrebbero persistere anche di pomeriggio nei settori più meridionali della Val Padana.

Temperature in calo su gran parte del paese con un po’ di freddo accentuato dal vento nelle regioni meridionali. Un po’ ventoso al Sud per venti moderati o tesi di Tramontana e nel Canale di Sardegna per venti da est. Mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio; un po’ mossi anche il Tirreno, il Canale di Sardegna e l’Adriatico centrale.