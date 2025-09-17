FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge

La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Tendenza17 Settembre 2025 - ore 11:21 - Redatto da Meteo.it
Durante il fine settimana del 20-21 settembre il campo di alta pressione inizierà lentamente ad indebolirsi, ma sarà ancora in grado di tenere lontane dall’Italia le perturbazioni atlantiche. Le temperature si assesteranno su valori superiori alla norma del periodo, in particolare fino a sabato e sulle regioni settentrionali.

Dunque, nella giornata di sabato 20 il tempo sarà soleggiato, con qualche nube alta di passaggio sui cieli del Nord e possibili annuvolamenti in prossimità del settore occidentale dell’arco alpino. Venti da moderati a tesi di Scirocco nel canale di Sardegna, deboli altrove. Temperature stabili, o in leggero rialzo sulle regioni centro-settentrionali.

Domenica 21 una perturbazione atlantica giunta sulla Francia si avvicinerà al Nord Italia determinando un graduale aumento delle nubi, principalmente sulle regioni nord-occidentali. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Non si escludono deboli piogge sui settori alpini del Piemonte centro-settentrionale. Venti moderati di Scirocco sul mar Ligure e sui mari intorno alla Sardegna. Temperature ancora superiori alla norma.

All'inizio della prossima settimana tornano piogge e temporali: la tendenza meteo

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, all’inizio della prossima settimana la perturbazione citata dovrebbe avanzare lentamente verso est, accompagnata lunedì 22 da precipitazioni soprattutto sul Nord-Ovest, in possibile estensione la sera alla Sardegna nord-occidentale e all'ovest della Toscana.

Insistono i venti caldi di Scirocco sui bacini di ponente. Martedì 23 possibile peggioramento anche al Centro - specialmente sul versante tirrenico -, e sul resto del Nord.

