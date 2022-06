Meteo: nel weekend ancora vento e temperature in aumento oltre i 30°C

Ultimi effetti della perturbazione n.4 di giugno e della massa d’aria più fresca al suo seguito, responsabili di una breve fase perturbata e meno calda sull’Italia. Ma da ovest preme già l’alta pressione: nel fine settimana rimonterà verso il Mediterraneo centrale, determinando ovunque un deciso miglioramento e un generale rialzo delle temperature, nonostante la persistenza di una vivace ventilazione nord-occidentale al Centro-Sud.

Nel frattempo, la radice africana dell’alta pressione punterà nuovamente verso la Penisola Iberica dove, soprattutto nel corso della prossima settimana, è attesa un’altra fase estremamente calda, con picchi oltre i 40 gradi. Dagli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, sembra che il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale in risalita dal Nord Africa sia destinato a rimanere confinato al settore sud-occidentale del continente. Di conseguenza l’Italia, pur andando incontro ad un’intensificazione del caldo, resterà probabilmente ai margini dell’aria torrida, con temperature sì ben oltre la media, ma non così elevate da delineare una vera e propria ondata di calore. Tra domenica 12 e venerdì 17 non si dovrebbe andare oltre i 33-34 gradi del Nord e delle regioni occidentali.

Le previsioni meteo per sabato 11 giugno

Passaggio a tempo quasi ovunque soleggiato, a parte una residua nuvolosità al mattino su medio Adriatico e regioni meridionali, e modesti addensamenti in sviluppo attorno alle zone montuose durante il pomeriggio.

Temperature: minime e massime in generale rialzo, con valori pomeridiani per lo più compresi tra 25 e 31 gradi. Venti: da moderati a forti di Tramontana o Maestrale al Centro-Sud, con raffiche fino a 60-70 Km/h al Sud. Mari: mossi o molto mossi i bacini centro-meridionali, poco mossi o calmi quelli settentrionali.

Le previsioni meteo per domenica 12 giugno

Su tutto il Paese tempo generalmente soleggiato, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde formazione di modesti cumuli in corrispondenza delle aree montuose. Dal pomeriggio qualche velatura in arrivo al Nordovest.

Temperature: massime in aumento ovunque, con punte fino a 31-33 gradi al Nord, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia. Venti: da moderati a tesi nord-occidentali al Sud, sulla Sicilia e sull’Adriatico centrale, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari: mossi i bacini meridionali e l’Adriatico centrale, fino a molto mosso lo Ionio.