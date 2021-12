Meteo, Natale e Santo Stefano con molte piogge al Centro-Nord e clima mite

La giornata di Natale sulle regioni centro-settentrionali, in Campania e Sardegna trascorrerà con cielo nuvoloso o molto nuvoloso; saranno possibili schiarite su alto Piemonte, Valle d’Aosta e regioni adriatiche. In Sicilia e sul resto del Sud il tempo sarà abbastanza soleggiato. Piogge diffuse sono previste su Levante ligure, Toscana settentrionale, Appennino settentrionale; piogge sparse in Sardegna (specie nell’ovest), sul resto della Toscana e sul Lazio; piogge diffuse in Emilia, sulla Lombardia sud-orientale, sulla pianura veneta e in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio deboli piogge isolate anche in Abruzzo, in Romagna e nelle Marche.

Temperature in aumento nei valori minimi su tutte le regioni; massime in lieve aumento sul Nord-Est, al Sud e in Sicilia. Valori in generale al di sopra della norma, con clima particolarmente mite sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole. Venti deboli al Nord, moderati meridionali sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole, con rinforzi sui bacini meridionali, sul mar Tirreno e sul mare di Sardegna. Mari: da poco mossi a mossi mar Ligure e Adriatico; in prevalenza molto mossi tutti gli altri.

Gli ultimi aggiornamenti meteo indicano che un'altra perturbazione, la n. 7 di dicembre, transiterà sull’Italia nella giornata di Santo Stefano: investirà il Centro-Nord e la Sardegna con piogge anche intense sul Levante ligure e in Toscana e piogge diffuse sulla pianura emiliana e veneta. Sarà ancora accompagnata ancora da una ventilazione piuttosto intensa meridionale; questi venti porteranno aria mite sulle nostre regioni così la giornata vedrà ancora temperature oltre la norma, in particolare al Sud e in Sicilia.

Probabilmente il 27 dicembre sarà la volta di una nuova perturbazione che dovrebbe poi transitare in fretta in vista degli ultimi giorni del 2021 di tempo più tranquillo a partire dal Nord, ma per i dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.