Meteo, Natale e Santo Stefano con l'anticiclone africano: clima mite e rischio nebbia

Protagonista meteo delle festività di Natale sarà l’Anticiclone Nord Africano, che anche per gran parte della prossima settimana impedirà l’arrivo di perturbazioni sul nostro Paese.

La stabilità atmosferica favorisce però la persistenza di strati di nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure e sulle aree costiere del Nord, oltre a un incremento degli inquinanti atmosferici. Le giornate saranno in prevalenza soleggiate sulle Alpi e al Centro-Sud, con possibile formazione di nebbie nelle ore notturne anche nelle valli del Centro e lungo il versante Adriatico.

L’alta pressione è associata ad una massa d’aria anomala per la stagione, molto mite, con temperature quindi superiori alle medie da nord a sud, fino a punte anche superiori ai 20 gradi nelle Isole e con lo zero termico intorno ai 3000 metri sulle Alpi.

Le previsioni meteo per Natale 2022

Giornata di Natale con cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone alpine e al Centro-Sud, a parte qualche annuvolamento sparso, specie al mattino, in Toscana, Umbria, Marche, Campania e Calabria tirrenica. Una maggiore nuvolosità, anche compatta e persistente, sul resto del Nord, con qualche locale pioggia o pioviggine sulla Liguria di levante. All’alba possibili banchi di nebbia in pianura padana e nel Lazio, in serata invece sul medio Adriatico e in Salento.

Temperature minime stazionarie o in leggero calo, più marcato in Sardegna; valori inferiori allo zero solo nelle vallate alpine, ben al di sopra nel resto d’Italia. Temperature massime tra 8 e 14 gradi al Nord, fino a 17-18 sulle regioni centrali tirreniche e al Sud, anche oltre i 20 gradi nelle Isole. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni per Santo Stefano

Giorno di Santo Stefano con tempo soleggiato al Sud, nelle Isole, in Abruzzo e Molise; Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche sulle Alpi, sulle coste toscane e laziali.

Nuvolosità sparsa su Marche e interno del Centro; cielo nuvoloso o grigio in pianura padana, sule Levante Ligure e sull’alto versante adriatico, con nubi in temporanea attenuazione nelle ore centrali del giorno e deboli piogge nella Liguria centrale. Qualche nebbia al mattino in Valpadana, la sera possibile formazione di nebbie sul versante adriatico.

Temperature pressoché invariate e ancora ovunque oltre la norma, con valori in molte regioni tipici per il mese di novembre. Venti deboli.