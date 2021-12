Meteo Natale 2021, torna la pioggia dalla notte della Vigilia: le previsioni

Nuova fase segnata da piogge e vento in diverse regioni d'Italia nelle feste di Natale. Temperature in aumento. Gli aggiornamenti meteo per la Vigilia

24 Dicembre 2021 - ore 10:00 Redatto da Redazione Meteo.it 24 Dicembre 2021 - ore 10:00 Redatto da Redazione Meteo.it