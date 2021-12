La settimana di Natale si è aperta con condizioni meteo per lo più stabili sull'Italia, dove nonostante l'afflusso di aria fredda si fa ancora sentire la protezione dell'alta pressione. Ma proprio verso le Feste di Natale si profila una svolta meteo: l'anticiclone è infatti destinato a indebolirsi, e nella seconda parte della settimana osserveremo un aumento delle nuvole accompagnato da un nuovo carico di piogge.

La tendenza meteo per il periodo di Natale

Lo scenario meteo cambierà gradualmente nella seconda parte della settimana di Natale, con una giornata di giovedì 23 dicembre che sarà segnata da un aumento delle nuvole e dall'arrivo delle prime deboli piogge. In particolare, durante l'antivigilia di Natale la nuvolosità sarà in aumento soprattutto in Pianura Padana, in Liguria, sul versante tirrenico del Centro-Sud e in Sicilia. Deboli piogge potranno interessare parte dei settori tirrenici del Centro, la Liguria di Levante e, al mattino, alcune zone della Sicilia.

Le temperature caleranno lievemente in Val Padana e sull'alta Toscana, risultando invece in crescita nel resto del settore peninsulare. I venti saranno per lo più deboli e i mari poco mossi.

Tra la Vigilia e Natale il peggioramento meteo sarà più sensibile: coinvolto soprattutto il Centro-Nord

Da venerdì 24 dicembre si intensificheranno le correnti instabili attese sull'Italia. Alla Vigilia il rischio di pioggia dovrebbe essere più elevato tra Liguria e nord della Toscana, e dal pomeriggio anche in Piemonte, Lombardia e Nord-Est. Nei settori interessati dalle precipitazioni, la neve sulle Alpi raggiungerà quote intorno a 800-1.000 metri.

La tendenza meteo per il giorno di Natale necessita ancora di ulteriori conferme, per cui vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti. Al momento si profila una giornata nuvolosa soprattutto al Centro-Nord, con piogge più probabili sul settore tirrenico e, al mattino, possibili precipitazioni residue nelle regioni centro-settentrionali.

L'ultima parte della settimana sarà segnata anche da una intensificazione dei venti meridionali, che determinerà un rialzo termico sensibile soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.