Condizioni meteo per Natale e Santo Stefano segnate dalla pioggia. Nei prossimi giorni assisteremo infatti all’arrivo sull’Italia di una sequenza di perturbazioni atlantiche, accompagnate da una ventilazione meridionale. Nonostante le fasi di maltempo, quindi, le temperature si porteranno su valori superiori alla norma stagionale in quasi tutto il Paese, con clima molto mite in particolare sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole. La prima di queste perturbazione (la nr. 6 di dicembre) sarà responsabile di una giornata di Natale piovosa soprattutto nelle regioni centrali, in Liguria, Emilia Romagna e Sardegna.



Anche la perturbazione di Santo Stefano, la numero 7 del mese, investirà principalmente il Centro Italia, la Campania e la Sardegna; dopo una brevissima pausa, la terza di queste perturbazioni (la numero 8 di dicembre), probabilmente la più intensa, riuscirà a raggiungere anche le regioni meridionali e la Sicilia, dove il tempo resterà instabile fino a martedì. Le Alpi e le aree a nord del Po, secondo gli ultimi aggiornamenti, saranno solo lambite dai fronti perturbati in arrivo dall’Atlantico: oltre alle nuvole quindi non ci saranno precipitazioni di rilievo. La tendenza per gli ultimi giorni dell’anno sembra confermare l’espansione dell’alta pressione e di una massa d’aria molto mite verso le nostre regioni, con tempo stabile e temperature anomale.

Previsioni meteo per oggi, sabato 25 dicembre, Natale

A Natale cielo coperto con piogge sparse fin dal mattino su Liguria di Levante, Emilia Romagna, regioni centrali e nord della Sardegna; le piogge più intense sono previste tra lo Spezzino e l’alta Toscana e sull’Appennino settentrionale. Nuvole nel resto del Nord, ma con parziali rasserenamenti su Alpi, Prealpi e alto Piemonte. Bel tempo nella Puglia centrale e meridionale, in Calabria e Sicilia. In serata qualche pioggia anche in Campania. Temperature in rialzo sia nei valori del mattino che in quelli massimi; punte intorno a 16/18 gradi su coste del medio e basso Adriatico, al Sud e Isole, fino a 20 gradi in Sicilia. Venti da moderati a forti meridionali al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica 26 dicembre, Santo Stefano

Proseguirà il maltempo con cielo coperto e piogge insistenti nelle regioni centrali e in Sardegna; piogge anche nel Levante Ligure e a carattere isolato in Emilia Romagna. Graduale peggioramento al Sud, con piogge in Campania e nord della Puglia. Nuvole non compatte su Alpi, Piemonte e Ponente Ligure; ampie schiarite fino al pomeriggio in Calabria e Sicilia.



Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori oltre la norma in gran parte del Paese. Venti sud-occidentali, anche forti su Sardegna, Tirreno e al Sud.