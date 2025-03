Meteo, molte piogge in vista: la tendenza da martedì 11 marzo

Dopo l’ondata di maltempo che investirà gran parte d’Italia tra domenica e lunedì, la prossima settimana proseguirà con condizioni meteo molto dinamiche e spesso perturbate. Si conferma infatti il passaggio sull’Italia di alcune perturbazioni atlantiche responsabili di fasi di maltempo che investiranno gran parte delle nostre regioni; piogge e temporali saranno a tratti di forte intensità, così come i venti, in prevalenza meridionali, associati al transito dei sistemi frontali. Questi fenomeni potrebbero quindi dare luogo localmente a delle criticità.

La tendenza meteo da martedì 11 marzo

Nelle prime ore di martedì 11 marzo la perturbazione numero 4 del mese – attesa sull’Italia dalla fine di lunedì – insisterà in parte del Centro-Sud. Rovesci e temporali coinvolgeranno soprattutto Campania, Molise e Puglia settentrionale, per poi allontanarsi verso i Balcani, concedendo un miglioramento al Sud. Nel corso della giornata tuttavia un altro sistema frontale raggiungerà il Nord-Ovest e la Toscana, con piogge sparse che entro sera si spingeranno sull’Emilia Romagna e sulle Venezie; deboli nevicate sulle Alpi intorno a 1400/1600 metri.

Dalla serata e nella notte la parte più attiva della perturbazione darà luogo a un peggioramento più diffuso, con la possibilità di forti piogge e temporali in Liguria, Sardegna, Toscana e nelle zone pedemontane del Nord. In questo contesto le temperature non subiranno variazioni significative, con un clima ancora particolarmente mite per la stagione nelle regioni meridionali e in Sicilia anche a causa dei caldi venti meridionali che insisteranno su questi settori.

Mercoledì 12 marzo le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali, nonostante un’attenuazione del maltempo al Nord-Ovest, mentre il peggioramento si estenderà a tutto il versante tirrenico, con rovesci e temporali localmente forti. Per giovedì si profila l’arrivo di un’altra e veloce perturbazione che dovrebbe interessare ancora il Nord, coinvolgendo probabilmente venerdì anche il Centro e la Sardegna, accompagnata da intensi venti meridionali.