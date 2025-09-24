FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: mercoledì con piogge e temporali, poi una brevissima tregua. Le previsioni dal 24 settembre

Temperature in calo in Italia, con piogge e temporali in molte regioni. Poi tempo in miglioramento, ma durerà poco. Le previsioni
24 Settembre 2025
La perturbazione numero 6 di settembre, che sta portando maltempo sull’Italia, insisterà anche nella giornata di mercoledì 24 settembre, quando le piogge si estenderanno anche a gran parte del Sud. Come in questo inizio di settimana, nelle prossime ore non si possono escludere temporali localmente di forte intensità, con il rischio quindi che si creino nuove criticità.

Una parziale temporanea tregua dal maltempo è attesa tra la fine di mercoledì e la mattina di giovedì, ma sarà di breve durata: già nella seconda parte di giovedì sulla nostra Penisola irromperà un altro impulso perturbato (la perturbazione numero 7 di settembre) che causerà dapprima un nuovo peggioramento del tempo al Nord e successivamente, nella giornata di venerdì, maltempo diffuso anche al Centro-Sud. Le temperature nei prossimi giorni caleranno, anche al Sud, e nella seconda parte della settimana faranno registrare valori tipicamente autunnali in tutta Italia.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 settembre

Oggi nuvole su tutta Italia, anche se non mancheranno alcuni sprazzi di sole. Nel corso del giorno rovesci e temporali su quasi tutte le regioni: verranno risparmiati solo Ponente Ligure, Alta Toscana, fascia costiera della Puglia e Sardegna.

Temperature massime in calo in gran parte d’Italia, con valori anche al di sotto della norma al Nord. Ventoso su tutti i mari, per venti occidentali o di Maestrale sui bacini di ponente, Libeccio sullo Ionio, Scirocco su Medio e Basso Adriatico, venti orientali sull’Alto Adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 25 settembre

Domani al mattino prevalenza di bel tempo nelle regioni adriatiche e nei versanti ionici della Penisola; tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati piovaschi su Levante Ligure e Toscana.
Nel pomeriggio nuvolosità in deciso aumento al Nord, con piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Romagna, Trentino, Alto Adige e pianure del Veneto; da poco nuvoloso a nuvoloso nel resto d’Italia, con isolati piovaschi sull’Alta Toscana. In serata piogge in estensione anche al resto del Nord.
Temperature massime in generale stazionarie o in leggera diminuzione, quasi dappertutto vicine alla norma.

