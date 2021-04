Meteo, mercoledì 7 aprile clima invernale. Crollo termico e vento

Dopo il passaggio del fronte freddo martedì, la situazione andrà gradualmente migliorando.

La giornata di mercoledì vedrà clima invernale e parecchio vento. Sarà soleggiata nelle regioni di Nord-Ovest ma con nuvolosità sparsa altrove, più diffusa e insistente sul medio Adriatico e al Sud. Tempo a tratti instabile con qualche pioggia o nevicata nelle zone interne del Centro, specie tra Abruzzo, Molise e basso Lazio, in Campania, Basilicata e Calabria; quota neve sui rilievi intorno ai 900-1200 metri, in graduale calo anche in Calabria fino a 1200 metri in serata; possibili locali piovaschi nel Salento e nel nord-est della Sardegna, deboli nevicate sull’Alto Adige nord-orientale.

Clima freddo e di stampo invernale. Ventoso al Nord-Ovest per venti a tratti intensi di Foehn e al Centro-Sud per venti di Maestrale fino a tesi o forti su Sardegna e Sicilia; venti per lo più deboli al Nord-Est.



Nei giorni successivi è previsto il rinforzo dell’alta pressione che garantirà diverse giornate di tempo stabile e soleggiato con venti settentrionali in attenuazione e temperature in graduale rialzo. Nel corso del fine settimana l’alta pressione potrebbe indebolirsi e permettere a una perturbazione atlantica di raggiungere l’Italia, si tratta di una tendenza ancora da confermare.