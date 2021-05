Meteo, mercoledì 5 maggio due perturbazioni sull'Italia

Mercoledì 5 maggio la perturbazione numero 3 del mese transiterà rapidamente sulle regioni meridionali, dove porterà molte nuvole e qualche pioggia. Nel frattempo la perturbazione n.4 di maggio, nello scorrere al di là delle Alpi, lambirà il Nord Italia, portando anche in questa parte del Paese un po’ di piogge, però per lo più concentrate sulle zone alpine.

Una situazione simile ci attende poi tra giovedì e venerdì, con un’altra perturbazione di origine atlantica (la numero 5 del mese) che lambirà le regioni settentrionali e una nuova depressione africana che potrebbe sfiorare il Sud, riuscendo però a coinvolgere in parte solo Sicilia e Calabria. Tra, sabato e domenica invece la rimonta dell’Anticiclone Nord-Africano garantirà condizioni meteo più stabili, con tanto sole e assenza di piogge.

Previsioni meteo per mercoledì 5 maggio

Mercoledì nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno i momenti soleggiati, specie nelle regioni centrali. Nel corso del giorno piogge isolate su Alpi, Basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria Tirrenica e Sicilia; qualche nevicata sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1800 metri.



Temperature massime in crescita al Centro e Sardegna, in calo nel basso versante tirrenico. Debole Scirocco sull’Adriatico, altrove venti di Libeccio da deboli a moderati.

Previsioni meteo per giovedì 6 maggio

Giovedì alternanza tra sole e nuvole al Nord, Calabria e Sicilia, con qualche piovasco su Alpi e Sicilia. Bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime in lieve calo su Alto Adriatico e Sicilia, in leggera crescita altrove.