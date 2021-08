È tornata ad aumentare l’instabilità meteo al Nord Italia dove l’alta pressione fa fatica ad imporsi: un ulteriore peggioramento è atteso per mercoledì 4 con l’arrivo di una perturbazione atlantica più organizzata, la n.2 di agosto. Il clima resterà relativamente fresco con valori di diversi gradi inferiori alla norma, in attesa di una ripresa verso livelli estivi più normali per il periodo nella seconda parte della settimana.

Al Centro-Sud il tempo sarà più soleggiato e stabile, anche se non mancheranno dei temporanei annuvolamenti e un marginale coinvolgimento della perturbazione con locali e brevi episodi di instabilità tra la fine di mercoledì e l’inizio della giornata di giovedì.

Il caldo continuerà ad essere molto intenso nelle regioni meridionali, specie tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma con la prospettiva di una sua attenuazione fra giovedì 5 e venerdì 6 quando moderati venti di Maestrale faranno affluire sul Mediterraneo centrale aria meno calda. L’attuale tendenza mostra già per domenica un nuovo sensibile aumento delle temperature al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 4

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord con piogge e rovesci sparsi su Alpi, Piemonte, Lombardia e Liguria; possibili fenomeni intensi in serata tra Liguria e Lombardia. Tempo più stabile e soleggiato al Centro-Sud, anche se non mancherà qualche temporaneo annuvolamento per il passaggio di nuvolosità ad alta quota.

Temperature in ulteriore calo al Nord, in rialzo al Centro-Sud, di nuovo fino a picchi intorno ai 40 gradi sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 5

Migliora con ampie schiarite al Nord-Ovest. Nel Nord-Est, al Centro, in Campania e nord Puglia residue piogge o locali temporali al mattino ma con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Nel resto del Sud e nelle due Isole maggiori cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Temperature in rialzo al Nord, con valori massimi per lo più compresi tra 25 e 30 gradi. Temperature in calo al Centro-Sud anche sensibile in Sardegna, Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia; valori ancora oltre i 35 gradi su Sicilia sud-orientale e Calabria ionica. Venti moderati di Maestrale sui mari di ponente, di Libeccio sullo Ionio.