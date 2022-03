Meteo, mercoledì 30 di pioggia sull'Italia. Ad inizio Aprile torna l'inverno

Nella giornata di mercoledì 30 una perturbazione atlantica (la n. 6 di marzo) causerà un generale peggioramento del tempo e dopo tanto tempo riporterà un po’ di pioggia al Centro-Nord, interessando parzialmente anche il Sud.

Nonostante siano previste piogge diffuse, non si registreranno accumuli di rilievo nelle regioni di Nord-Ovest, ovvero proprio quelle che devono fare i conti con il deficit idrico più grave. Questa stessa perturbazione porterà piogge anche giovedì 31, specie sulle regioni del versante tirrenico.

La fase di tempo perturbato insisterà anche nell’ultima parte della settimana: l’inizio di aprile in Italia sarà quindi in generale nuvoloso e piovoso, e pure freddo, perché nel weekend arriveranno sull’Italia delle correnti di origine polare che favoriranno anche il ritorno della neve a quote piuttosto basse e qualche gelata mattutina.

Le previsioni meteo per mercoledì 30

Nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno pioverà praticamente su tutte le regioni, con le piogge più insistenti concentrate sulle regioni centrali tirreniche; deboli nevicate sulle zone alpine oltre 1500-1700 metri.

Temperature massime in sensibile calo al Centro-Nord e ovest della Sardegna, con poche variazioni altrove. Ventoso al Centro-Sud e Isole, per lo più per venti provenienti dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 31

Cielo in prevalenza nuvoloso. Nel corso del girono ancora piogge sparse praticamente su tutte le regioni, piuttosto diffuse e insistenti sul versante tirrenico, a carattere più isolato e intermittente altrove; altra neve sulle Alpi, ma sempre a quote elevate.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo nel basso versante tirrenico e in Sardegna. Ventoso al Sud e Isole, specie su Ionio e Basso Adriatico, spazzati da intensi venti di Scirocco.