Meteo, mercoledì 3 febbraio alta pressione di matrice africana in rinforzo

Tempo stabile e temperature in aumento soprattutto al Centro-Sud dove si conferma un deciso rialzo termico, con clima da inizio primavera. Nord più nuvoloso

L’alta pressione di matrice africana si sta rinforzando sul nostro Paese, garantendo tempo stabile e temperature in aumento soprattutto al Centro-Sud, dove si conferma un deciso rialzo termico, con clima da inizio primavera e punte massime che nei prossimi giorni raggiungeranno punte superiori ai 20 gradi. Le regioni settentrionali invece restano in parte esposte a correnti umide che favoriscono la formazione di strati nuvolosi compatti e di nebbie, con possibilità di deboli piogge.

Previsioni meteo per mercoledì 3 febbraio

Cielo grigio al Nord e in Toscana, con pioviggini intermittenti su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia e più isolate nella Venezia Giulia. Deboli nevicate ad alta quota sui rilievi più settentrionali di Valle d’Aosta e Ossola. Nebbie al mattino in Veneto ed Emilia Romagna. Tempo più soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole, ma con cielo parzialmente nuvoloso in Umbria e Lazio. Temperature massime in rialzo nel medio versante Adriatico, al Sud e nelle Isole, con punte fino a 20 gradi. Venti meridionali di moderata intensità in Sardegna, nel Tirreno e in Liguria.

Mossi i mari di ponente.

Previsioni meteo per giovedì 4 febbraio

Molte nuvole al Nord, con qualche pioviggine in Liguria. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma senza piogge. Tempo soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia su Pianura Padana, valli del Centro e coste adriatiche. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Sud e Isole.