Meteo: mercoledì 27 pioggia, vento e neve sulle Alpi: fenomeni anche intensi

Continua la fase di maltempo sull'Italia a causa del passaggio di un’altra veloce e intensa perturbazione (la nr. 11 del mese), che nel corso della giornata di mercoledì 27 attraverserà tutta l’Italia portando forti piogge e rovesci, notevoli accumuli di neve fresca sulle Alpi (anche superiori al mezzo metro e in condizioni ventose, innalzando così il grado di pericolo valanghe) forti venti e mari agitati.

Giovedì 28 questa perturbazione si sarà allontanata dall’Italia, ma il Nord e le regioni tirreniche saranno ancora investite da correnti sud-occidentali umide e instabili, con ulteriori precipitazioni soprattutto tra Liguria e Toscana e al Nord-Est.

Dalle prime ore di venerdì 29 sera al Centro-Sud si dovrebbe andare incontro ad un periodo di tempo stabile e soleggiato, grazie al ritorno dell’alta pressione, e con un clima decisamente mite, con temperature superiori alla norma.

Il Nord Italia, invece, potrebbe restare esposto al flusso umido e instabile atlantico: il tempo nella seconda parte della settimana sarà quindi variabile e a tratti, fino a Pasqua, non mancheranno delle occasioni per altre precipitazioni, più probabili al Nord-Ovest. Si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti per conferme e dettagli.

Le previsioni meteo per mercoledì 27

Al mattino piogge e rovesci al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; possibili locali nubifragi in Liguria, Toscana, alto Piemonte e Lombardia; nevicate su tutto l’arco alpino tra 1200 e 1600 metri, a quote poco inferiori sulle Alpi Marittime. Piogge in attenuazione in Sardegna, nuvolosità irregolare altrove.

Nel pomeriggio le precipitazioni più intense si spostano in Triveneto, con neve anche copiosa sulle Alpi centrali e orientali, mentre si indeboliscono al Nord-Ovest e in Toscana. Piogge e rovesci nel resto del Centro-Sud, tranne la Puglia meridionale e le zone ioniche. In serata tendenza ad una generale attenuazione del maltempo.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, massime in lieve aumento al Nord-Ovest, più marcato al Sud. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente, di Scirocco su Ionio, Puglia e Adriatico. Mari molto mossi o agitati, con possibili mareggiate.

Le previsioni meteo per giovedì 28

Tempo stabile sul medio Adriatico, al Sud e Isole, con più spazi soleggiati in Puglia e Sicilia. Piogge al Nord, con quota neve tra 1000 e 1300 metri, rovesci e temporali tra Levante Ligure, regioni centrali tirreniche e Umbria.

Dal pomeriggio le precipitazioni insistono soprattutto al Nord-Est e, a carattere isolato, nelle zone interne del Centro. Temperature in calo al Sud. Forti venti sud-occidentali e mari molto mossi o agitati.