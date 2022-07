Meteo: mercoledì 27 luglio rovesci e temporali non solo al Nord

La perturbazione che sta lambendo l’Italia domani, mercoledì 27 luglio, porterà ancora un po’ di instabilità, con rovesci e temporali che, oltre al Nord, bagneranno anche le regioni del versante adriatico. L’aria relativamente fresca che accompagna la perturbazione avrà inoltre il merito di causare un’attenuazione del caldo che, pur rimanendo intenso, non sarà più caratterizzato dai picchi fino a 40 gradi osservati fino a qualche giorno fa.

Giovedì 28 e venerdì 29 un po’ di instabilità residua rimarrà prevalentemente confinata sulle zone alpine, mentre nel resto d’Italia il tempo risulterà in generale soleggiato e asciutto, poi è possibile che nel corso del fine settimana un’altra perturbazione (numero 6 del mese) lambisca l’Italia e porti un nuovo aumento dell’instabilità al Nord: tuttavia l’evoluzione è ancora incerta e solo con i prossimi aggiornamenti dei modelli sarà possibile definire meglio la situazione attesa nell’ultima parte della settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 luglio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso lungo le coste tirreniche e nelle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Alpi, Appennino Settentrionale, Piemonte, zone interne della Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nordovest e regioni del medio e basso versante adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 28 luglio

Al mattino nuvole e qualche temporale sulle Alpi, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Nord e zone interne del centro-Sud, con isolati temporali su Alpi, Appennino settentrionale, Ponente Ligure e Basilicata. Temperature massime in rialzo in Emilia e gran parte del centro, con poche variazioni altrove.