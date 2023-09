Meteo: mercoledì 27 con poca instabilità. Poi sarà ancora caldo anomalo!

Un’area di bassa pressione, eredità della perturbazione n.6 di settembre, insiste sullo Ionio da dove, anche nella giornata odierna (mercoledì 27 settembre), favorirà un po’ di instabilità sulle estreme regioni meridionali, mentre nel resto d’Italia l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Nei prossimi giorni l’area di alta pressione tenderà a espandere la sua influenza anche sulle regioni meridionali, regalandoci così una seconda parte della settimana caratterizzata da prevalenza di cieli sereni, piogge praticamente assenti e temperature in crescita, con il richiamo di correnti di aria subtropicale sul nostro Paese: ci attende insomma un vero e proprio colpo di coda dell’estate durante il quale le temperature torneranno a spingersi anche oltre 30 gradi.

Il caldo anomalo toccherà l’apice all’inizio della prossima settimana, quando le temperature si spingeranno ben oltre la norma anche in montagna, con lo zero termico che, in alcuni settori dell’Arco Alpino, potrebbe spingersi nuovamente oltre i 4.500 metri.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 27 settembre

Un po’ di nuvole su Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati rovesci e temporali. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo, specie al Sud: valori compresi fra 23 e 29 gradi in gran parte d’Italia, con possibili punte di 30-31 gradi. Venti settentrionali da deboli a moderati.

Le previsioni meteo per giovedì 28 settembre

Splenderà il sole in gran parte d’Italia, anche se non mancherà a tratti il transito di velature al Centro-Nord e in Sardegna e qualche annuvolamento compatto all’estremo Sud. Non si escludono locali e brevi rovesci pomeridiani residui sull’Appennino Calabro. Temperature senza grandi variazioni con valori per lo più compresi fra 25 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli.