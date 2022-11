Meteo, mercoledì 23 novembre tregua dal maltempo ma durerà poco

Dopo le criticità determinate dal passaggio dell’intensa perturbazione n.8 responsabile del forte maltempo, mercoledì 23 novembre la situazione volge verso un graduale miglioramento ed una temporanea fase di condizioni più stabili che insisteranno fino a giovedì 24, salvo delle residue precipitazioni più che altro sulla Calabria e nelle Isole. In questo contesto le temperature minime torneranno a scendere verso valori più in linea con la norma, mentre prevarranno i rialzi per quel che riguarda le massime, che resteranno generalmente sopra la media.

Nonostante l’ampio margine di incertezza legato ancora all’evoluzione successiva, sembra probabile un nuovo peggioramento fra venerdì e il fine settimana, dovuto all’arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe interessare essenzialmente il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 novembre

Tempo in miglioramento, a parte ancora dell’instabilità in Calabria e nelle Isole, con piogge e rovesci isolati e possibili temporali questa mattina sul basso tirreno. Dal pomeriggio nubi in aumento e qualche pioggia anche in Toscana e nevicate sulle Alpi occidentali oltre 1600-1800 metri di quota. Schiarite ampie su gran parte del Centro-Nord, dal pomeriggio anche lungo il versante adriatico.

Temperature mattutine in generale calo; massime in calo al Sud, in rialzo al Nord e in Sardegna. Venti in attenuazione, ma ancora forti occidentali su Tirreno, Isole e basso Ionio. Mari molto mossi o localmente agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 24 novembre

Giornata in prevalenza stabile e soleggiata, a parte ancora qualche isolata pioggia fra la bassa Calabria tirrenica e il Messinese e temporanei annuvolamenti al Centro. Al primo mattino possibile presenza di nebbie sulla Pianura Padana orientale e in Toscana.

Temperature minime in ulteriore leggero calo al Nord; massime stazionarie o in leggero rialzo con valori generalmente sopra la media. Ancora ventoso per Maestrale fra le Isole maggiori. Mari: poco mossi alto Adriatico e alto Tirreno; mossi o molto mossi gli altri bacini.