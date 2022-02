Meteo: mercoledì 23 e giovedì 24 tempo bello e clima mite sull'Italia

Domani, mercoledì 23 febbraio, l’alta pressione tornerà ad allungarsi sulla nostra Penisola, dove insisterà anche giovedì 24, regalandoci due giornate con prevalenza di tempo soleggiato e temperature miti.

Il periodo di tempo stabile potrebbe durare poco perché, per la parte finale della settimana, è atteso l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica (la numero 7 del mese) che già nella seconda parte di venerdì 25 riporterà la pioggia su diverse zone del Nord e poi tra sabato 26 e domenica 27 piogge diffuse al Centro-Sud e al Nordest, con nevicate sui rilievi anche a quote piuttosto basse. Infatti, le correnti fredde al seguito del sistema perturbato, causeranno un generale e sensibile calo delle temperature.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 febbraio

Tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, senza neanche il fastidio delle nebbie. Temperature minime in leggero calo; massime quasi dappertutto in lieve crescita. Ventoso per venti settentrionali al Sud, dove i mari risulteranno in generale molto mossi o agitati; altrove venti da deboli a moderati, con mari da poco mossi a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 24 febbraio

Tempo bello in tutta Italia, con un po’ di nuvolosità innocua solo sulle zone alpine di confine. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, pressoché invariate altrove.