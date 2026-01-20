FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: mercoledì 21 ancora piogge e venti al Sud e Isole. Le previsioni

Domani (mercoledì 21) il ciclone Harry si indebolisce ma darà ancora luogo a piogge e venti al Sud e Isole. Giovedì 22 miglioramento più deciso.
Previsione20 Gennaio 2026 - ore 12:49 - Redatto da Meteo.it
L’intenso ciclone mediterraneo (perturbazione numero 7 di gennaio), ribattezzato “Harry” dallo Storm Naming europeo, che sta portando forte maltempo al Sud e Isole, nella giornata di domani (mercoledì 21) insisterà sulla nostra Penisola, ma con piogge e vento che, sebbene ancora intensi, si attenueranno parzialmente.

Quella di domani sarà quindi un’altra giornata piovosa al Sud e Isole, con le piogge che si estenderanno anche alle regioni centrali adriatiche, mentre al Sud e Isole soffieranno ancora venti di burrasca. La fase di maltempo non sarà comunque caratterizzata da freddo intenso, perché le temperature oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo.

Domani, con la perturbazione in allontanamento verso est, il tempo migliorerà e il vento tenderà a perdere vigore, ma la tregua sarà di breve durata: già per venerdì 23 è attesa infatti un’altra perturbazione che potrebbe portare nuovo maltempo che questa volta sembra destinato a concentrarsi soprattutto al Centro-Nord e Sardegna. Le proiezioni attuali indicano poi che il fine settimana potrebbe risultare in parte perturbato, con momenti di maltempo in gran parte delle nostre regioni.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 gennaio

Bel tempo al Nord e Toscana, nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Molise, Sud e Isole; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Marche e Molise, con deboli nevicate sull’Appennino Molisano oltre 1000 metri. In serata piogge residue su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in calo nelle regioni centrali, in rialzo in Calabria e Sicilia. Venti di burrasca al Sud e Isole, per lo più meridionali o di Libeccio sullo Ionio, orientali sul Basso Adriatico, di Grecale sul Basso Tirreno, di Tramontana sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 22 gennaio

Giornata tra sole e nuvole al Centro-Nord, in generale senza piogge. Molte nubi al Sud e Isole: deboli piogge residue su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in calo nel medio versante tirrenico e Isole Maggiori; massime in crescita al Sud e regioni centrali adriatiche. Moderati venti di Libeccio su Ionio e Sardegna.

