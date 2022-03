Meteo: mercoledì 2 migliora il tempo al Centro-Sud. Clima meno freddo

Il vortice di bassa pressione colmo di aria gelida si allontana oggi, mercoledì 2 marzo, verso il Mediterraneo orientale e sul nostro Paese cominciano ad affluire correnti occidentali più miti, che favoriscono un miglioramento del tempo anche al Centro-Sud e un generale rialzo delle temperature. Giovedì 3 nuvolosità in aumento su Liguria, regioni tirreniche e Isole, con qualche pioggia in Sardegna.

Per venerdì 4 è probabile un moderato peggioramento, con una fase di maltempo che sabato 5 investirà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud, anche questa volta associato all’arrivo di aria fredda con temperature inferiori alla media, specialmente al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 2 marzo

Tempo soleggiato al Centro-Nord, a parte qualche innocuo annuvolamento dal pomeriggio su Alpi e Nord-Ovest; cielo parzialmente nuvoloso al Sud e nelle Isole, ma con tendenza ad ampi rasserenamenti nella seconda parte della giornata. Questa sera nubi in ulteriore aumento tra Liguria e alta Toscana.

Mattinata fredda, con gelate diffuse al Nord; temperature massime quasi dappertutto in crescita, ma ancora sotto la norma al Sud. Venti moderati di Maestrale al Sud e in Sicilia, per lo più deboli altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 3 marzo

Nuvolosità in aumento su Liguria e regioni centrali, tranne Marche e Abruzzo; nubi sparse al Sud, più compatte nelle Isole, con piogge e brevi rovesci in Sardegna; sereno nel resto del Nord. In serata rapido peggioramento al Nord-Est, con deboli precipitazioni nei settori prealpini. Nella notte piogge in Emilia Romagna.

Temperature in generale rialzo. Venti deboli, con rinforzi di Libeccio in Sardegna e Sicilia. Ancora mossi i mari intorno alle Isole e quelli meridionali.