Meteo: mercoledì 16 con pioggia e neve al Sud. Svolta da giovedì 17

La perturbazione (numero 4 di gennaio) che sta attraversando l’Italia, prima di lasciare definitivamente la nostra Penisola, in questo mercoledì 16 febbraio porterà ancora un po’ di maltempo all’estremo Sud, dove sono attese piogge sparse accompagnate da nevicate sui rilievi. Nel resto d’Italia, invece, la giornata odierna sarà senza piogge o nevicate, ma comunque a tratti nuvolosa a causa di un’altra perturbazione che, muovendosi al di là della barriera alpina, lambirà il nostro Paese.

Da giovedì 17 l’alta pressione tornerà a spingersi con decisione sull’Italia garantendo così una seconda parte della settimana con prevalenza di tempo stabile e temperature in sensibile aumento, fino a raggiungere valori particolarmente miti per la stagione nel weekend di sabato 19 e domenica 20.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 febbraio

Cielo nuvoloso e piogge sparse su Calabria e Isole Maggiori, con nevicate sulle montagne calabresi e siciliane oltre 1100-1200 metri. Nel resto d’Italia giornata tra sole e nuvole, con qualche scroscio di pioggia sul Salento e deboli nevicate sulle zone alpine di confine oltre 1000-1400 metri. Al mattino nebbie su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro.

Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo nelle regioni centrali adriatiche e al Sud. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori, altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 17 febbraio

Un po’ di nuvolosità in Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, comunque senza piogge. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita. Intensi venti di Maestrale su Sardegna e Stretto di Sicilia.