Meteo, mercoledì 13 aprile temperature da primavera inoltrata

La presenza dell’alta pressione garantirà tempo nel complesso soleggiato, con temperature in questo mercoledì 13 in ulteriore aumento, da primavera inoltrata. Il vortice di bassa pressione attualmente attivo sul Mediterraneo occidentale, però, mantiene però una ventilazione a tratti anche intensa sulle Isole maggiori e tra venerdì e sabato sarà responsabile di una breve fase instabile con dei temporali in Sicilia e Calabria.

Nel fine settimana si conferma un cambiamento della situazione meteo anche sul resto del Paese; con il ritiro dell’alta pressione, un fronte freddo dal Nord Europa si avvicinerà alla nostra Penisola, portando sabato condizioni di instabilità al Nord-Est e tra Pasqua e Pasquetta un calo termico in tutte le regioni, con rinforzo dei venti settentrionali che investiranno soprattutto il Centro-Sud, con la possibilità di precipitazioni nelle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 aprile

Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato per strati di nubi alte e sottili, con più spazi di sereno nella Sicilia occidentale e in Calabria e nuvole più consistenti in Sardegna, ma con basso rischio di piogge.

Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore crescita e in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Ventoso sulle Isole maggiori per venti orientali o di Scirocco.

Le previsioni meteo per giovedì 14 aprile

Nuvole alternate a sprazzi di tempo bello su Venezie, Toscana, Calabria e Isole maggiori, con la possibilità di qualche debole pioggia nell’interno della Sardegna. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Temperature massime in ulteriore crescita al Nord, regioni tirreniche e Isole maggiori, con punte di 24-25 gradi. Insistono venti da moderati a forti orientali all’estremo Sud e in Sicilia.