Meteo, mercoledì 12 gelide correnti polari sull'Italia, con venti di burrasca e neve a bassa quota

Nonostante il graduale allontanamento della perturbazione numero 2 del mese, anche mercoledì 12 gennaio sull’Italia continueranno a scorrere gelide correnti polari in arrivo dai Balcani, che manterranno il rischio di neve fino a quote basse in alcuni settori del Centro e delle Isole.

Nelle prossime ore quindi avremo ancora nuvole su molte zone del Centro-Sud e, specie nelle prime ore del giorno, anche delle nevicate fino a bassa quota sulle regioni centrali, poi nella parte centrale della giornata su Sicilia e localmente in Sardegna.

Da giovedì 13 invece è atteso un graduale rialzo della pressione e un miglioramento del tempo anche al Centro-Sud. Anche le temperature torneranno a salire, specie da venerdì 14, quando l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia, garantendo così condizioni meteo stabili e in generale soleggiate in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 gennaio

In prevalenza nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Lazio, Sud e Isole Maggiori: deboli nevicate fino a bassa quota sul versante adriatico dell’Appennino Centrale; piogge sparse, specie dal pomeriggio, su Sicilia e Sardegna Meridionale, con nevicate sui rilievi siciliani oltre 1000-1200 metri e sull’entroterra sardo oltre 700 metri. Bel tempo nel resto d’Italia.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo, ancora al di sotto della norma, soprattutto al Centro-Sud. Ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud e Isole Maggiori, con raffiche burrascose.

Le previsioni meteo per giovedì 13 gennaio

Prevalenza di tempo bello al Centro-Nord, Campania e Sardegna. Nel resto del Sud e Isole alternanza tra sole e nuvole: qualche pioggia sulla Sicilia, con neve oltre 1000-1200 metri.

Temperature minime diffusamente sotto lo zero al Nord; locali gelate anche nelle zone interne delle regioni centrali. Temperature massime in rialzo su aree alpine centro-orientali e in Sardegna, in leggera flessione invece al Sud. Freddo invernale con valori di temperatura al di sotto della norma sul medio Adriatico e in gran parte del Sud.

Venti da nord o nordest in attenuazione su alto Adriatico, Liguria e al Centro-Sud. Mari: poco mosso l’alto Adriatico e i tratti sotto costa dei settori orientali del Ligure, del Tirreno e del Canale di Sicilia; mossi o molto mossi i restanti bacini.