Meteo, mercoledì 10 piogge e temporali anche intensi sulle Isole

In prossimità delle Baleari staziona un ciclone (perturbazione numero 3 del mese) capace di influenzare anche mercoledì 10 le condizioni meteo sull’Italia. Almeno fino a venerdì quindi insisterà un po’ di maltempo, soprattutto al Centro-Sud e Isole; andrà meglio al Nord, in cui nuvole e qualche pioggia si concentreranno più che altro su Emilia ed estremo Nord-Ovest.

Data la particolare configurazione della circolazione atmosferica, i venti durante questa fase resteranno ancora a tratti intensi sui mari attorno alla Penisola. Le temperature faranno registrare valori in generale sopra la media, con massime che oltrepasseranno i 20 gradi nelle regioni meridionali e tirreniche.

Nel fine settimana sembra probabile l’arrivo di un’altra perturbazione la cui traiettoria, tuttavia, rimane al momento affetta da un ampio margine di incertezza.

Le previsioni meteo per mercoledì 10

Tempo instabile nelle isole maggiori, con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, in attenuazione entro sera in Sardegna, più insistenti in Sicilia, con notevoli accumuli di pioggia nell’ovest della regione. Cielo coperto con piogge sparse su Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure, neve a 1800 metri sulle Alpi occidentali; qualche pioviggine non esclusa in Lombardia. Poco nuvoloso al Nord-Est, in prevalenza nuvoloso altrove. In serata possibili temporali nel Lazio.

Temperature quasi ovunque in aumento, con punte massime oltre 20 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti intensi di Scirocco su mar Tirreno, Isole e Ionio; forte Tramontana sulla Liguria; venti da deboli a moderati in Adriatico. Mari di ponente e Ionio molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 11

Prevalenza di tempo bello nelle Venezie. Nuvole altrove: rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia; qualche pioggia anche su Piemonte, Bassa Toscana, Lazio e Calabria Tirrenica. Temperature massime in ulteriore aumento in gran parte del Nord.