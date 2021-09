Meteo, mercoledì 1 settembre alta pressione in rinforzo

La vasta area di bassa pressione posizionata sull’Europa centro-orientale che in questo inizio di settimana ha influenzato marginalmente il tempo anche sull’Italia, si allontana ulteriormente verso levante. Tra mercoledì 1 settembre e giovedì assisteremo a un rinforzo dell'alta pressione atmosferica che favorirà generali condizioni di stabilità e tempo per lo più soleggiato.

Le temperature saranno prossime ai 30 gradi sul versante tirrenico, anche oltre su Sicilia e Sardegna; resteranno più contenute lungo il versante adriatico. Tra venerdì e sabato è probabile un peggioramento del tempo al Centro-Sud per l’arrivo dal Mediterraneo occidentale di una perturbazione (la n. 1 di settembre) associata ad un vortice di bassa pressione.

Al momento la tendenza mostra per domenica un parziale miglioramento del tempo: la perturbazione pur in allontanamento verso la penisola balcanica potrebbe ancora determinare una residua instabilità sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per mercoledì 1 settembre

Al mattino nuvolosità sparsa sul medio-basso Adriatico con residue locali piogge lungo le coste tra Molise e Gargano; cielo per lo più sereno nel resto d’Italia. Nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato con un po’ di nuvolosità irregolare su aree alpine, dorsale appenninica e Sardegna orientale.

Temperature massime in lieve crescita al Nord, in leggero calo sul medio-basso versante adriatico; punte di 30-32 gradi su Sardegna, Sicilia ed estremo sud della Calabria. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia e da est nel Canale di Sardegna con i rispettivi mari un po’ mossi.

Previsioni meteo per giovedì 2 settembre

Giornata di bel tempo e stabile ovunque, salvo qualche pioggia possibile tra pomeriggio e sera sulle Alpi occidentali del Piemonte. Il tempo risulterà in gran parte soleggiato anche se con qualche annuvolamento sparso in Sardegna, estremo Nord-Ovest e zone montuose del Nord; da segnalare anche sottili velature in transito sulle regioni del Centro-Sud.

Temperature in aumento nei settori occidentali delle Isole con punte anche prossime ai 35 gradi; senza grandi variazioni altrove. Venti moderati da nord intorno alla Puglia, da est-sudest tra il Canale di Sicilia e la Sardegna.