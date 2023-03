Meteo, marzo si chiude con una perturbazione e punte oltre 25 gradi: ecco dove

Fino a sabato 1 aprile l’alta pressione continuerà a garantire prevalenza di tempo soleggiato e temperature insolitamente alte al Sud, mentre una perturbazione (la numero 11 del mese), in movimento attraverso l’Europa Centrale, riuscirà a lambire il Centro-Nord, dove porterà un po’ di nuvolosità, comunque con poche piogge. Inoltre a partire da sabato i tiepidi venti meridionali verranno progressivamente sostituiti da venti più freddi che cominceranno a spingere verso il basso le temperature. La situazione cambierà con maggior decisione domenica, con l’arrivo della prima perturbazione di aprile, che porterà piogge sparse al Centro-Sud, coinvolgendo parzialmente anche il Nordest. La stessa perturbazione nella giornata di lunedì porterà diffuso maltempo al Sud e medio versante adriatico, mentre il vortice di bassa pressione collegato richiamerà sull’Italia correnti fredde che, provenienti da est, causeranno un brusco e generalizzato calo termico. In tutto ciò è probabile che il Nordovest rimanga ancora una volta a secco, con un conseguente peggioramento del grave periodo di siccità.

Previsioni meteo per venerdì 31 marzo

Venerdì prevalenza di tempo soleggiato al Sud. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno deboli piogge su Alpi, Liguria e Alta Toscana, con neve sulle zone alpine oltre 1600-1800 metri. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al Nord, in ulteriore crescita al Centro-Sud: caldo anomalo nel Medio Adriatico, Sud e Isole, con punte localmente oltre i 25 gradi. Venti meridionali in ulteriore rinforzo.

Previsioni meteo per sabato 1 aprile

Sabato tra sole e nuvole al Centro-Sud con la possibilità di piogge isolate sulla Sicilia. Al Nord, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio possibilità di brevi e isolati rovesci attorno alle zone montuose del Triveneto (nevose oltre 1500-1700 m) e della Lombardia orientale. Deboli nevicate nelle zone di confine tra Valle d’Aosta e Piemonte fin verso 1300-1400 m.

Temperature: massime in lieve calo al Centro-Sud, più sensibile sulla Sardegna: punte ancora fino a 25 gradi nei settori ionici. Venti: da tesi a burrascosi occidentali sui mari di ponente, regioni tirreniche e al Sud. Fohn sul Piemonte.