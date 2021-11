Meteo, martedì 9 tempo instabile al Centro-Sud e sulle Isole

Il vortice legato alla perturbazione n.3 rimarrà posizionato, fino almeno alla giornata di venerdì 12, sull’area del Mediterraneo occidentale, contribuendo a influenzare le condizioni meteo sulle nostre regioni con occasione per piogge e rovesci maggiormente frequenti sulle Isole e buona parte del Centro-Sud.

Il Nord, interessato un po’ più marginalmente, vedrà la presenza di nubi con qualche precipitazione più che altro sull’Emilia Romagna e all’estremo Nord-Ovest.

Gli ultimi aggiornamenti non escludono la possibilità di un’intensificazione del centro di questo vortice ciclonico in prossimità delle Baleari, specialmente da mercoledì 10. Data la particolare configurazione della circolazione atmosferica, la ventilazione durante questa fase resterà ancora a tratti intensa dai quadranti orientali. Le temperature si assesteranno su valori generalmente sopra la media con massime che potranno ancora superare i 20 gradi sulle regioni meridionali e tirreniche.

Nel fine settimana del 13 e 14 novembre sembra probabile l’arrivo di un’altra perturbazione la cui traiettoria, tuttavia, rimane al momento affetta da un ampio margine di incertezza.

Le previsioni meteo per martedì 9

Tempo in prevalenza soleggiato su Alpi centro-orientali, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, inizialmente, anche sull’alta val padana occidentale. Nuvole più o meno compatte nel resto d’Italia con piogge e rovesci a carattere intermittente al Sud e sulle Isole, più isolate al Centro, in Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria.

Temperature massime in rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove: possibili punte di 23-24 gradi al Sud e in Sicilia. Ventoso sulle regioni occidentali e sul medio-alto Adriatico, con possibili raffiche burrascose. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 10

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutte le regioni, con temporanee schiarite sulla Sardegna. Piogge e rovesci più probabili su Piemonte occidentale, Liguria di ponente, Calabria meridionale ionica e Sicilia; al mattino possibili precipitazioni anche sul nord della Sardegna, dal pomeriggio anche lungo la fascia costiera di Lazio e Toscana con probabili temporali.

Temperature per lo più in lieve aumento: punte massime oltre 20 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti da moderati a forti di Scirocco su Tirreno centro-meridionale, Sardegna, Calabria e Ionio; di Grecale in Toscana, di Tramontana in Liguria. Fino ad agitati i mari di ponente e lo Ionio meridionale.