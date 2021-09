Meteo, martedì 7 residua instabilità al Sud e in Sicilia

Le condizioni meteo sul nostro Paese anche martedì 7 risentiranno di un vasto campo di alta pressione sull'Europa occidentale, che si distende dall’Africa settentrionale verso le isole britanniche creando una vera e propria barriera atmosferica capace di impedire alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia. Per questo motivo la pressione resta elevata su gran parte del nostro territorio, mantenendo però il versante adriatico e il Sud in parte scoperti: insisterà, infatti, un po’ di instabilità atmosferica con rischio di temporali sulle regioni del Sud e in Sicilia, ancora interessate da un flusso di correnti settentrionali.

Sul resto d’Italia la pressione atmosferica più alta sarà garanzia di tempo in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso, e assenza di piogge di rilievo. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie con valori in generale compresi tra 25 e 30 gradi.

Tra giovedì e venerdì l’evoluzione meteorologica resta incerta: le Isole Maggiori e in parte il Sud potrebbero essere attraversate da un fronte temporalesco; nel resto del Paese situazione più tranquilla, salvo un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi. Nell’ultima parte della settimana possibile generale aumento delle temperature con valori oltre le medie e punte sopra i 30 gradi.

Le previsioni meteo per martedì 7

Tempo variabile e ancora instabile all’estremo Sud, con nubi sparse associate a locali temporali possibili tra Puglia meridionale, Appennino calabro-lucano, Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia giornata più stabile e soleggiata: da segnalare tuttavia il transito di velature al Centro-Nord e qualche annuvolamento pomeridiano sulle aree montuose.

Temperature massime in ulteriore lieve calo in Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; valori in generale compresi tra 25 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli. Mosso il Mar Ionio, poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 8

Ancora nubi al Sud e sulla Sicilia. Qualche annuvolamento anche sul Nord-Ovest, in particolare a ridosso dei settori alpini e prealpini, e sulle regioni centrali tirreniche. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche temporale isolato su Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e sui rilievi abruzzesi; occasionalmente anche su Salento e Sardegna.

Temperature senza grosse variazioni e complessivamente nella norma. Venti in graduale intensificazione da est sudest sul Canale di Sardegna; in generale deboli altrove. Mari: moto ondoso in aumento sul Canale di Sardegna; calmi o poco mossi tutti gli altri mari.