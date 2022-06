Meteo: tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno due perturbazioni e aria più fresca

Una nuova perturbazione (la numero 3 di giugno) domani, martedì 7, attraverserà il Nord Italia, dove porterà numerosi temporali mentre mercoledì 8, nell’allontanarsi dal nostro Paese, favorirà un po’ di instabilità residua all’estremo Nord-Est e regioni adriatiche. Nella seconda parte di mercoledì un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) si affaccerà sul Nord Italia, dove tra sera e notte porterà nuovi rovesci e temporali, che poi nel corso di giovedì 9 si propagheranno anche a molte regioni del Centro-Sud, specie nel versante adriatico.

Grazie alle correnti fresche che accompagnano queste due perturbazioni, entro metà settimana le temperature caleranno in modo diffuso, favorendo così la fine dell’ondata di caldo intenso. Tuttavia la tregua potrebbe essere di breve durata: nel prossimo fine settimana infatti si profila però il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano che potrebbe dare il via ad una nuova intensa ondata di caldo.

Le previsioni meteo per martedì 7 giugno

Nuvole al Nord e, da pomeriggio, anche sulle regioni del Medio Adriatico e nord della Puglia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alto Piemonte, Lombardia, Venezie, Emilia-Romagna, Ponente Ligure e Appennino Marchigiano. Bello e soleggiato altrove. Temperature massime quasi dappertutto in calo, più sensibile al Nord, dove torneranno su valori vicini a quelli normali per il periodo.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 giugno

Al mattino tempo nel complesso bello. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte delle regioni, specie al Nord-Ovest e Sud peninsulare: isolati rovesci e temporali su Alpi, pianura piemontese, versante adriatico dell’Appennino Centrale, Puglia, Campania e Basilicata. In serata rovesci e temporali sparsi su Alpi, Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord, in calo nel resto d’Italia.