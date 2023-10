Meteo, oggi martedì 3 ottobre, ancora caldo anomalo. Breve fase instabile tra domani e giovedì

Il mese di ottobre è iniziato con una fase meteorologica anomala, caratterizzata da sole, tempo stabile e caldo estivo fuori stagione, una condizione determinata dalla presenza dell’alta pressione nord africana e dall’aria calda ad essa associata, che sta facendo registrare valori massimi fino a 8-10 gradi oltre la media e nuovi record di temperatura.

L’assenza di precipitazioni di rilievo e il caldo anomalo proseguiranno probabilmente per tutta la prima decade di ottobre, fatta eccezione per una breve fase instabile tra domani e giovedì sulle Alpi e al Nord-Est, quando la coda di una perturbazione atlantica (la n.1 di ottobre) riuscirà a lambire le regioni settentrionali.

Da segnalare che quindi da metà settimana assisteremo ad un lieve ridimensionamento delle temperature che comunque faranno ancora registrare valori oltre la norma.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 3 ottobre

Tempo stabile e soleggiato, a parte il transito di qualche velatura fin dal mattino al Nord-Ovest e in Toscana e successivamente anche nel resto del Centro-Nord. Locali foschie al mattino presto su pianura e coste di Emilia e Veneto. In serata nuvolosità a tratti più consistente in Liguria e sulle Alpi centrali e orientali.

Temperature invariate: prosegue il caldo anomalo con punte massime ancora ben oltre la media. Venti ovunque deboli; a fine giornata Libeccio in moderato rinforzo nel Mar ligure. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 ottobre

Nuvolosità in aumento già nel corso della notte e del mattino al Nord, con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi orientali, Veneto e Friuli; locali e brevi piovaschi possibili anche su alta Lombardia, e in serata, in Piemonte. Tempo ancora stabile e soleggiato nel resto del Paese, con soltanto delle velature passeggere.

Temperature massime in diminuzione di un paio di gradi al Centro-Nord, con cali più marcati solo nelle aree interessate dai temporali; invariate altrove e ancora oltre la media ovunque.