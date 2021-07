Anche martedì 27 le condizioni meteo dividono l'Italia in due, con un caldo intenso al Centro-Sud e forti temporali al Nord.

Nei prossimi giorni il caldo è destinato ad aumentare ulteriormente al Centro-Sud dove si andrà sempre più consolidando l’Anticiclone Nord-Africano: a partire da mercoledì 28 le giornate saranno pienamente soleggiate ma anche estremamente calde: le temperature toccheranno diffusamente valori intorno ai 35 gradi ma con punte anche di 40 gradi e oltre al Sud e nelle Isole maggiori.

Le regioni settentrionali invece si trovano attualmente sotto l’influenza di correnti occidentali più fresche e instabili che favoriranno anche nella giornata di oggi, martedì 27, lo sviluppo di numerosi episodi temporaleschi, localmente anche di forte intensità; tuttavia da mercoledì 28 e per qualche giorno l’instabilità è destinata ad attenuarsi anche al Nord e le temperature tenderanno ad aumentare con il caldo che diventerà anche qui intenso e particolarmente afoso.

Le attuali proiezioni modellistiche indicano che questa forte ondata di calore potrebbe proseguire al Centro-Sud anche nella prima settimana di agosto.

Le previsioni meteo per martedì 27

Cielo nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali che, a intermittenza, bagneranno praticamente tutte le regioni. Alternanza tra sole e nuvole al Centro e in Sardegna con anche la possibilità di qualche debole e breve pioggia che sarà più probabile in Toscana e Sardegna. Soleggiato al Sud e Sicilia.

Temperature massime senza grandi variazioni: al di sotto delle medie al Nord-Ovest; punte fino a 39-40 gradi nelle zone interne del Sud. Venti in generale deboli, salvo moderati rinforzi da sud tra il Canale di Sicilia e il Tirreno occidentale; attenzione alle possibili intense raffiche associate ai temporali.

Le previsioni meteo per mercoledì 28

Giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci o temporali, specie al pomeriggio, su Alpi e Appennino Settentrionale, con locali sconfinamenti su coste liguri e pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita: caldo intenso al Centro-Sud e Isole, con le temperature più alte all’estremo Sud e in Sardegna. Moderato vento di scirocco tra canale di Sicilia e Tirreno occidentale.