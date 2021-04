Meteo, martedì 27 aprile perturbazione e calo termico al Centro-nord

La situazione meteo cambierà la prossima settimana, quando vedremo un'Italia nettamente divisa in due. L'anticiclone si consoliderà infatti sulle nostre regioni meridionali, dove garantirà giornate soleggiate e, con l'afflusso di aria calda, darà origine a un graduale aumento delle temperature. Il Nord e parte del Centro dovranno invece fare i conti con un peggioramento del tempo, determinato dal transito della perturbazione numero 10 di aprile.

Fase meteo piovosa al Nord e parte del Centro martedì 27 aprile

Martedì molte nuvole al Nord con piogge sparse, anche intense soprattutto su Emilia e Liguria. Neve sulle Alpi anche a 1300-1500 metri di quota sul settore orientale. La nuvolosità tenderà ad aumentare anche in Sardegna e sulle regioni del Centro con qualche pioggia su Lazio e Marche e rischio di temporali soprattutto su Toscana e Umbria. Più stabile e soleggiato al Sud.

Temperature in calo al Nord, mentre al Sud potremo toccare valori sopra i 20°C, anche oltre i 25°C in Sicilia con un clima estivo. Giornata molto ventosa con Scirocco su Ionio e basso Adriatico, orientali in Val Padana, settentrionali in Liguria e occidentali in Sardegna.

Mercoledì 28 aprile il tempo sarà ancora instabile sulle regioni del Centro con rischio di rovesci e temporali. Migliora al Nord con molte nuvole ma scarso rischio di pioggia. In settimana, già nella giornata di giovedì, potrebbero arrivare altre perturbazioni con obiettivo principale le regioni del Nord. Le temperature tenderanno ad aumentare, con valori in calo nelle zone colpite dalle fasi di maltempo.