Meteo, martedì 23 sole e caldo sopportabile sull'Italia: torna qualche temporale al Nord

Le correnti relativamente fresche e asciutte, al seguito dell’ultima perturbazione, continueranno a scorrere sulla nostra Penisola anche nella giornata di martedì 23, garantendo un caldo nel complesso sopportabile nonostante un generale rialzo delle temperature.

Nel frattempo un’altra perturbazione (la numero 8 di luglio) lambirà le regioni settentrionali portando un po’ di instabilità soprattutto al Nordest.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione tornerà gradualmente ad allungarsi sulla nostra Penisola, che però occuperà con decisione solo nel fine settimana: le giornate saranno quindi in prevalenza soleggiate e caratterizzate da un progressivo aumento delle temperature, anche se il caldo diventerà di nuovo intenso solo a partire da domenica 28.

Le previsioni meteo per martedì 23

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con improvvisi acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, Veneto ed Emilia. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane solo sulle zone appenniniche, dove non si possono escludere brevi ma improvvisi rovesci.

Temperature in rialzo in gran parte del Centro-Sud, con punte anche di 35-35 gradi nelle regioni meridionali, ma senza il fastidio dell’afa. Asciutti venti di Maestrale, per lo più moderati, al Centro-Sud e Isole, con mari in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 24

Al mattino bello quasi ovunque. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento su Alpi e Appennino, con la possibile formazione di isolati temporali; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, quasi invariate altrove. Ventoso al Sud e Isole per asciutti venti di Maestrale.