Meteo: martedì 19 clima mite, specie sulle Alpi! A metà settimana cambia qualcosa

Martedì 19 dicembre vedrà ancora l’assoluto dominio dell’alta pressione sull’Italia con il tempo soleggiato sempre accompagnato da un clima mite per la stagione, specie al Centronord e in montagna. Le temperature si mantengono su valori al di sopra della norma, con scarti fino a 5-6 gradi sopra le medie, e nelle Alpi lo zero termico sale temporaneamente fino a quote di 3300-3500 metri. L’atmosfera statica favorisce anche l’accumulo di inquinanti e smog nelle conche e valli con conseguente peggioramento della qualità dell’aria.

Tra mercoledì 20 e giovedì 21 si profila un temporaneo cedimento dell’anticiclone in coincidenza del transito di una debolissima perturbazione atlantica (la n.6 del mese). Il suo passaggio avrà effetti pressoché nulli in termini di fenomeni ma favorirà un lieve calo delle temperature e un aumento del rischio nebbie in val padana.

Per il fine settimana natalizio, secondo le attuali proiezioni, ovviamente da confermare, si prospetterebbe un flusso di correnti nord-occidentali con giornate sempre relativamente miti ma più ventose e associate a una nuvolosità variabile con pochi fenomeni concentrati nelle Alpi di confine e nel basso versante tirrenico.

Le previsioni meteo per martedì 19 dicembre

Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Alcuni innocui annuvolamenti potranno insistere solo sulla Sicilia, specie nel sud dell’isola, in estensione in giornata verso la Calabria meridionale. All’alba possibili nebbie tra il basso Veneto e il Polesine.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento e sempre diffusamente sopra le medie stagionali. All’alba locali deboli gelate sulla valle padana. Venti deboli, salvo rinforzi sul basso Ionio e nei canali delle Isole dove i mari saranno mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 dicembre

Nuvole in intensificazione all’estremo Sud, specie sul basso Ionio con qualche pioggia isolata al mattino nel Siracusano. Un po’ di nuvole variabili e innocue in arrivo da nord anche sulle regioni settentrionali e in successivo trasferimento verso la penisola. In Sardegna nubi in aumento da ovest, più dense in serata con qualche pioggia isolata nell’ovest dell’isola.

Tra la notte e il primo mattino possibili nebbie in Val Padana e nelle valli interne della Toscana e dell’Umbria. Temperature in calo ma ancora leggermente sopra le medie stagionali. Venti di Maestrale in rinforzo in Sardegna e nel Canale di Sicilia.