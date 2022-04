Meteo: martedì 19 aprile senza pioggia. Da mercoledì 20 temporali

Dopo un martedì 19 aprile con tempo stabile e temperature in aumento, le prossime giornate si preannunciano molto variabili e a tratti piovose. Da mercoledì 20, infatti, si conferma l’avvicinamento della perturbazione n.6 di aprile, capace - soprattutto tra giovedì 21 e venerdì 22 - di portare precipitazioni sparse, anche di forte intensità.

Secondo l’attuale tendenza, entro venerdì le piogge dovrebbero coinvolgere molte regioni italiane, con possibili temporali sul settore tirrenico. Precipitazioni significative dovrebbero finalmente arrivare anche al Nord-Ovest, l’area che lamenta il deficit idrico più grave conseguente a una lunga siccità che si protrae da dicembre. Per le conferme su questa dinamica e per ulteriori dettagli sull’evoluzione di questa perturbazione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 19 aprile

Tempo stabile, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio e in serata nubi in aumento su Alpi, e tra Liguria e Toscana. Entro sera possibili precipitazioni sulle Alpi orientali, con neve oltre i 1000 metri di quota e possibili piogge verso le pianure friulane.

Temperature in lieve aumento, con valori ancora inferiori alle medie stagionali al Sud e in Sicilia. Venti settentrionali al più moderati al Sud, ma in ulteriore attenuazione; correnti meridionali in progressivo rinforzo altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 aprile

Giornata nuvolosa al Nord-Ovest, con deboli e locali precipitazioni sul Piemonte occidentale, specie a ridosso delle montagne. Sul resto del Paese nuvole alternate a schiarite e condizioni meteo per lo più stabili. Farà eccezione qualche possibile pioggia a inizio giornata tra Marche, Abruzzo e Romagna.

Nella seconda parte della giornata peggioramento in Sardegna con le prime deboli e locali piogge. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in aumento al Sud e sulle Isole, complici i venti di Scirocco valori fino a sfiorare punte di 25 gradi.