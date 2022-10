Meteo, martedì 11 ottobre torna il sole ma la settimana sarà variabile

L’evoluzione del tempo a partire da martedì 11 ottobre è decisamente poco affidabile. Al suolo non avremo una vera e propria alta pressione, mentre in quota l’instaurarsi di un flusso relativamente più fresco e umido occidentale, favorirà condizioni di spiccata variabilità e con di tanto in tanto alcuni episodi di instabilità.

Nella giornata di martedì 11 ottobre osserveremo un generale miglioramento del tempo con l’allontanamento verso est della perturbazione n.2, salvo residue precipitazioni lungo il medio-basso Adriatico nella prima parte del giorno, mentre dal pomeriggio si potranno avere schiarite anche ampie, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche.

Tra la fine di mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre l’Italia potrebbe essere raggiunta e attraversata da una nuova perturbazione atlantica (la n.3): coinvolte dalle precipitazioni sembrano essere dapprima la Sardegna poi le regioni centrali e la Sicilia, infine il resto del Sud interessato dai fenomeni soprattutto nella giornata di venerdì. Siamo parlando di una tendenza con un’attendibilità estremamente bassa.

Dal punto di vista termico il clima resterà mite, particolarmente all’estremo Sud e sulle isole dove si potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Valori prossimi alla norma nel resto nel Paese e dunque di stampo un po’ più autunnale rispetto a quanto vissuto nella prima decade di ottobre.