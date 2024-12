Meteo: martedì 10 dicembre ancora tempo instabile. Ecco dove

Si attenua l’ondata di maltempo portata dalla Tempesta dell’Immacolata (perturbazione numero 3 di dicembre), che si allontana lentamente dall’Italia, lasciando però alle sue spalle un vortice di bassa pressione che condizionerà il tempo su parte del nostro Paese fino a domani (martedì 10), con dell’instabilità e venti ancora intensi in molte regioni, mentre al Nord già domani il miglioramento sarà più evidente. Per la giornata di mercoledì 11 si preannuncia una pausa dalle precipitazioni, con tempo stabile quasi ovunque, ampie schiarite e venti finalmente deboli. Le temperature tenderanno lentamente ad aumentare, anche se al Nord il clima resterà invernale, con gelate notturne anche in pianura; si segnala come giornata più critica per le gelate il mercoledì, quando anche al mattino i valori in pianura saranno prossimi allo zero.

Da giovedì 12 probabile nuovo aumento dell’instabilità a partire da Sardegna, Sicilia e Calabria. L’evoluzione tra venerdì 13 e il fine settimana è ancora affetta da molta incertezza, ma probabilmente assisteremo a un maggiore coinvolgimento in termini di nuvole e locali precipitazioni del settore peninsulare e, più marginalmente, del Nord-Ovest e dell’Emilia Romagna. Per maggiori dettagli bisognerà però attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per martedì 10 dicembre

Rasserena entro il pomeriggio su Sicilia orientale, Alpi centrali e Nord-Est, in serata anche in Lombardia e Valle d’Aosta. Nel resto del Paese cielo nuvoloso o coperto; deboli nevicate sulle Alpi occidentali e più insistenti sull’Appennino settentrionale.

Piogge in Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Isole Maggiori, in forma isolata in Puglia. Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord. Venti ancora moderati o tesi su quasi tutti i mari.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 dicembre

Piogge in quasi totale esaurimento, ma ancora con isolati rovesci possibili sulle coste adriatiche e sul settore tirrenico tra Lazio e Calabria. Altrove assenza di precipitazioni, ma con cieli nuvolosi; le schiarite più ampie riguarderanno il Nord e la Toscana.

Temperature minime in netto calo, attenzione alle gelate anche in pianura al Nord; massime senza grandi variazioni. Il clima è freddo, ma con valori vicini alla norma climatica per la prima decade di dicembre. Venti in generale attenuazione.