Meteo, maltempo sull'Italia: mercoledì 3 con piogge e temporali su Centro-Sud e Isole

Intensa perturbazione ancora in atto: nelle prossime ore l’instabilità continuerà a riguardare gran parte del Paese, anche con fasi di forte maltempo e con il rischio di temporali, specialmente al Nord-est, Centro-sud e Isole Maggiori. Per mercoledì 3 è atteso un progressivo miglioramento che si estenderà a tutto il Nord, mentre al Centro-Sud e Isole proseguirà il rischio di rovesci o temporali.

Da giovedì 4 la perturbazione si allontanerà finalmente dall’Italia verso i Balcani e l’alta pressione sarà garante di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, specialmente al Centro-Nord; i venti tenderanno a perdere di intensità e le temperature aumenteranno.

L'alta pressione dovrebbe resistere anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili in gran parte dell'Italia. Da sabato 6, però, alcune perturbazioni in transito sull'Europa centrale potrebbero lambire le nostre regioni settentrionali.

La tendenza meteo per il weekend resta molto incerta: vi invitiamo quindi a non perdere i prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per mercoledì 3

Deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali, con cieli sereni o poco nuvolosi; tendenza a schiarite anche sul nord della Toscana, entro sera verso Umbria, Marche e infine Lazio. Ancora tempo instabile con il rischio di piogge sparse e rovesci sul resto del Centro-sud, Sicilia e Sardegna.

Le piogge più intense con il rischio di temporali sono attualmente previste nel pomeriggio sul Lazio.

Temperature in aumento al Nord e sui settori tirrenici, valori anche oltre i 20 gradi. Venti in prevalenza settentrionali, ma ancora di Scirocco in Puglia.

Le previsioni meteo per giovedì 4

Tempo più stabile, con prevalenza di cieli poco nuvolosi soprattutto sul Centro-Nord. Nuvolosità a tratti più compatta al Sud e in Sicilia, con residui episodi di instabilità tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, quindi con locali rovesci o temporali.

Temperature in aumento, venti settentrionali in generale indebolimento.