Domenica di maltempo sulle Isole e in parte del Centro-Sud. Le previsioni dal 2 febbraio

La prima perturbazione di febbraio, accompagnata da un vortice ciclonico, ha dato il via a una nuova fase di maltempo destinata a colpire soprattutto il Sud e le Isole maggiori, coinvolgendo anche parte del Centro, mentre nelle regioni settentrionali le condizioni meteo sono tornate più stabili. Nella giornata di lunedì 3 febbraio la perturbazione tenderà a indebolirsi, allontanandosi gradualmente verso la Grecia, e consentirà così un progressivo miglioramento del tempo favorito anche dall’espansione dell’alta pressione dall’Europa centro-occidentale verso le nostre regioni.

Le condizioni meteo dovrebbero restare stabili e asciutte almeno fino a giovedì, con il probabile ritorno delle nebbie in pianura Padana, mentre l’evoluzione successiva resta al momento incerta: lo scenario più probabile sembra essere quello che vede il ritorno a condizioni di variabilità, determinate dall’instaurazione di correnti instabili e perturbate sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo. Dal punto di vista termico almeno fino a metà settimana non si avranno grossi scossoni, a parte un fisiologico calo delle temperature minime notturne, favorito dai rasserenamenti che andranno a configurarsi nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per domenica 2 febbraio

Tempo in miglioramento al Nord, salvo ancora un po’ di nuvole in Emilia Romagna e parte del Nord-Ovest. Tendenza a schiarite anche sulle regioni centrali tirreniche.

Ancora molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse, maggiormente insistenti e localmente intense al Sud e sulle Isole dove non mancheranno anche dei temporali.

Temperature massime in aumento su gran parte del Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Ventoso al Centro-Sud e in Liguria, mossi o molto mossi i mari occidentali e meridionali.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato l’allerta fino ad arancione sulle Isole maggiori. In particolare, in Sicilia è codice arancione di moderata criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico sui settori nord-orientali dell’Isola e sulle isole Eolie; per la Sardegna meridionale e orientale è allerta arancione per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente e bacini di Flumendosa e Flumineddu.

Le previsioni meteo per lunedì 3 febbraio

Tempo prevalentemente soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e alto Lazio, con presenza di nebbie fra notte e primo mattino nella Val padana centrale. Cielo nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci o temporali nel resto del Paese, in graduale esaurimento a partire da regioni centrali adriatiche e basso Lazio nel pomeriggio e nelle altre zone fra sera e notte, salvo dei residui isolati fenomeni che insisteranno all’estremo Sud. Quota neve intorno a 1400-1500 metri sull’Appennino centrale.

Temperature minime in calo al Nord; massime senza grandi variazioni. Venti in parziale attenuazione al Centro-Sud. Mari in prevalenza mossi o localmente molto mossi, eccetto l’alto Adriatico.