Meteo: il maltempo si attenua parzialmente al Sud. Giovedì 22 tregua, ma sarà breve

Insiste il maltempo all’estremo Sud, a causa dell’intenso ciclone mediterraneo Harry (perturbazione n.7 di gennaio) che, tuttavia, sta perdendo energia nel suo lento procedere verso i Balcani e la Grecia. Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gran parte del Sud, la Sicilia e localmente anche il medio Adriatico e la Sardegna orientale, con fenomeni ancora a tratti intensi nei settori ionici.

Tra la fine della giornata odierna (21 gennaio) e l’inizio di domani (giovedì 22) si assisterà a un miglioramento, con le ultime sporadiche piogge solo nel medio basso Adriatico. Anche la ventilazione subirà una graduale attenuazione a partire dalle Isole e dal basso Ionio. Giovedì sarà una giornata sostanzialmente di tregua, anche se non completamente stabile; infatti, si prevede ancora qualche precipitazione per lo più su basso Tirreno e Puglia.

Fra pomeriggio e sera la parte avanzata di una nuova perturbazione (la n.8) si farà strada dal Mediterraneo occidentale portando le prime piogge sulla Sardegna, in estensione a parte del Centro-Nord, temporaneamente anche alla Sicilia, entro venerdì 23. Si tratta del primo di alcuni impulsi perturbati che, fra l’ultima parte di questa settimana e l’inizio della prossima, investiranno l’Italia a causa dell’attivazione di un flusso di correnti atlantiche verso il Mediterraneo, ma le cui tempistiche ed effetti presentano ancora ampi margini di incertezza.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 21 gennaio)

Tempo soleggiato al Nord e in alta Toscana, a parte un po’ di nuvole sull’Emilia Romagna meridionale. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ancora localmente intense nel versante ionico. Isolate piogge possibili anche su Marche, Abruzzo e Sardegna orientale. Quota neve intorno a 700-900 metri nell’Appennino centrale, 900-1200 metri nel settore meridionale. In serata fenomeni più sporadici su Calabria e Sicilia.

Temperature massime in calo al Centro, per lo più in rialzo al Nord, in Calabria e Sicilia. Venti ancora intensi sulle regioni meridionali, ma in progressivo indebolimento. Da molto mossi a molto agitati i mari meridionali e occidentali, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Le previsioni meteo per giovedì 22 gennaio

Cielo nuvoloso sulle regioni adriatiche, Val Padana orientale, al Sud e nel nord della Sicilia, con qualche pioggia in Puglia e nel basso Tirreno. Nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge dal pomeriggio sull’isola e verso sera anche nel Ponente ligure. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con velature più o meno dense in transito nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo: minime localmente sottozero in pianura al Nord; massime per lo più nella norma, leggermente sopra su Calabria e Isole. Venti meridionali in rinforzo in Sardegna, per lo più deboli altrove. Ancora mossi o molto mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; poco mossi i restanti bacini.