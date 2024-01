Maltempo in intensificazione: arriva molta pioggia, neve fino a quote basse. Le previsioni dal 17 gennaio

Le condizioni meteo sono in rapido peggioramento per l’arrivo sull’Italia un’intensa perturbazione che mercoledì 17 gennaio porterà piogge sparse, localmente anche intense, al Nord e sulle regioni tirreniche, con nevicate sulle Alpi fino a quote piuttosto basse. Prima di allontanarsi dalla nostra Penisola, giovedì la perturbazione porterà ancora pogge e qualche temprale sulle regioni del versante tirrenico. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da venti meridionali e aria relativamente mite, con temperature anche oltre la norma in gran parte del Centro-Sud.

Nell’ultima parte della settimana è invece probabile la discesa sull’Italia di un nucleo di aria fredda polare, che causerà un diffuso e sensibile calo termico, ma con poche piogge o nevicate, concentrate per lo più al Nord-Est e sul medio versante adriatico nella giornata di venerdì e sulle regioni meridionali in quella di sabato.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 gennaio

Mercoledì nuvole in tutta Italia, con parziali schiarite solo sulle estreme regioni meridionali. Piogge sparse su tutto il Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Campania; neve sulle zone alpine e prealpine inizialmente fino a 400/600 metri, a quote più decisamente più alte tra pomeriggio sera.

Temperature massime in calo e tipicamente invernali al Nord; in lieve rialzo e al di sopra della norma nel resto d’Italia, con valori anche poco oltre 20 gradi nelle Isole. Ventoso per venti dai quadranti meridionali su tutti i mari, al Centro-Sud, nelle Isole, in Liguria e sulle Alpi.

Le previsioni meteo per giovedì 18 gennaio

Anche giovedì nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge isolate in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Calabria tirrenica, anche a carattere di rovescio o temporale sul versante tirrenico; nevicate sulle Alpi Occidentali, con neve oltre 1.800 metri, ma con quota neve in brusco calo in serata, quando le nevicate che si estenderanno anche ai rilievi lombardi. Temperature minime e massime in temporaneo rialzo, ma di nuovo in diminuzione a fine giornata. Forti venti occidentali quasi ovunque, con mari molto mossi o agitati.