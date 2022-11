Meteo: maltempo no stop ma clima mite. Breve pausa giovedì 17 novembre

La perturbazione numero 5 di novembre che ha raggiunto l’Italia, domani (mercoledì 16 novembre) porterà ancora maltempo sul nostro Paese, con piogge concentrate soprattutto al Nordest e regioni tirreniche. Per giovedì 17, con la perturbazione oramai in allontanamento, è atteso invece un generale miglioramento del tempo, anche se non mancheranno alcune piogge residue all’estremo Sud.

La tregua però sarà di breve durata perché venerdì 18 arriverà un’altra veloce perturbazione (la numero 6 del mese) accompagnata da nuove piogge su gran parte del Centro-Nord e alcune zone del Sud. L’attuale tendenza per il fine settimana suggerisce il passaggio di una terza perturbazione (la numero 7 di novembre) con piogge che dovrebbero insistere soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 novembre

Nuvole in tutta Italia, ma con tendenza a graduali schiarite al Nordovest. Nel corso del giorno piogge sparse al Nordest, Lombardia Orientale, tutte le regioni centrali, Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna; neve sulle Alpi, ma solo a quote elevate, oltre 1900-2000 metri. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia e in generale leggermente oltre la norma.

Le previsioni meteo per giovedì 18 novembre

Cielo in generale nuvoloso, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno deboli piogge residue su Calabria e Sicilia; al mattino nebbie anche fitte su pianure del Nord e valli del Centro. In serata nuovo deciso peggioramento del tempo al Nordovest. Temperature massime in calo nelle regioni del versante ionico, stazionarie o in leggero aumento altrove.