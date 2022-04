Meteo: maltempo nel weekend delle Palme. Aria fredda, neve e vento

Alla fine di questo venerdì 8 aprile arriverà l’avanguardia di una perturbazione nord atlantica (n.3 del mese) che, accompagnata da correnti di aria fredda, nella giornata di domani, sabato 9 aprile, porterà maltempo al Nord-Est e regioni centrali e poi domenica delle Palme, prima di allontanarsi dall’Italia, ancora un po’ di piogge al Sud. Il veloce passaggio della perturbazione porterà anche un generale calo termico, venti forti e anche nevicate a quote insolitamente basse su Alpi Orientali e zone appenniniche.

La situazione comunque migliorerà con decisione già nella seconda parte di domenica, con l’allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Le regioni di Nord-Ovest, protette dall’arco alpino, anche questa volta rimarranno praticamente all’asciutto: la siccità quindi non potrà che aggravarsi, anche perché per la prossima settimana, quella che porterà alla Pasqua, si conferma il ritorno a condizioni anticicloniche, con tempo stabile e temperature in rialzo.

Le previsioni meteo per sabato 9 aprile

In prevalenza bello al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nuvole altrove, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Al mattino piogge sparse sulle Venezie, con neve oltre 1400-1500 metri; qualche debole pioggia anche su Umbria e Alto Lazio. Al pomeriggio piogge sparse su Venezie, Emilia, Romagna e, a carattere più isolato, anche sulle zone interne del Centro, con neve sulle Alpi Orientali oltre 1300 metri. In serata ancora piogge su Venezia Giulia, Emilia, Marche, Umbria e zone interne della Toscana, con neve sull’Appennino oltre 1000 metri.

Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Ventoso ovunque, per venti settentrionali al Nord, di Maestrale sulla Sardegna, occidentali o di Libeccio altrove.

Le previsioni meteo per domenica 10 aprile

Già dal mattino cielo sereno al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; ancora nuvole altrove, con qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e nevicate sull’Appennino Calabro-Lucano oltre 1200 metri.

Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole all’estremo Sud, ma senza piogge; bello e soleggiato altrove. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia e in particolare al Sud.