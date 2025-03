Meteo, ancora maltempo sull'Italia: rischio di forti piogge tra l'11 e il 12 marzo

La settimana prosegue con tempo decisamente piovoso per l’Italia, investita a più riprese da una serie di veloci perturbazioni atlantiche: i prossimi 6-7 giorni saranno caratterizzati da precipitazioni anche intense, intervallate da brevi fasi di maggiore variabilità. Nel mirino delle correnti sud-occidentali perturbate ci sono e ci saranno soprattutto il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna, ma le piogge, seppur intermittenti, potranno coinvolgere anche il resto del nostro Paese.

Nello stesso frangente le Alpi riceveranno ingenti e preziose nevicate, sebbene a quote medio-alte: in alcuni settori posti al di sopra dei 1500/2000 metri, entro lunedì 17, si potranno accumulare fino a 100-150 cm di neve fresca. Saranno, inoltre, giornate ventose, con raffiche fino a 60-80 km/h e mari localmente agitati. Il quadro appena descritto potrebbe dar luogo a condizioni meteorologiche avverse durante gli episodi di maltempo più intenso. Per questo motivo sarà più che mai indispensabile seguire da un lato gli aggiornamenti delle previsioni, dall’altro tenersi informati circa le eventuali allerte ufficiali emesse dagli enti preposti per il rischio idraulico, idrogeologico e il pericolo valanghe.

Le previsioni meteo per martedì 11 marzo

Cielo nuvoloso sulla maggior parte delle regioni, ma con alcune temporanee schiarite, temporaneamente anche ampie sulle regioni peninsulari e sulle Isole maggiori. Nuvolosità più compatta al Nord, dove saranno più probabili le precipitazioni, anche se in forma sparsa e intermittente, in intensificazione dalla sera a partire dal Nord-Ovest. Quota neve sulle Alpi tra 1400 e 1600 metri. Al Centro-Sud, ultimi rovesci in queste prime ore del mattino tra Molise, Puglia, Basilicata e Campania; nel pomeriggio-sera qualche rovescio o isolato temporale in Toscana.

Per la giornata di martedì 11 marzo la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla su alcuni settori di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria.

Temperature in lieve calo quasi ovunque nei valori massimi. Venti forti di Scirocco tra basso Adriatico e Ionio, dove i mari risulteranno molto mossi e localmente agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 marzo

Ultime schiarite in mattinata nel settore adriatico, per il resto cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse al Nord e su regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna, in esaurimento al Nord-Ovest. Fenomeni localmente intensi e abbondanti, specie nei settori tirrenici e all’estremo Nord-Est dove non si escludono temporali. Nelle Alpi centrali e orientali neve oltre 1600-2000 metri. Nel pomeriggio i fenomeni raggiungeranno Campania e Sicilia, in serata anche il resto del Sud.

Temperature massime senza grandi variazioni. Venti fino a tesi meridionali su Adriatico, Ionio e Tirreno, occidentali sul mare e Canale di Sardegna. Mari mossi o molto mossi.