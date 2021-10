Le condizioni meteo della settimana resteranno influenzate fino a sabato 30 dallo stesso vortice di bassa pressione responsabile dell'ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore le estreme regioni del Sud. E' bene ricordare che ad oggi ci sono ampi margini di incertezza, dovute al posizionamento del vortice e quindi agli effetti previsti sul territorio.

La tendenza meteo più probabile vede il persistere del vortice di bassa pressione tra lo Ionio meridionale e il canale di Sicilia, con conseguenti condizioni di maltempo insistente specie su Sicilia orientale e Calabria, con il rischio di un coinvolgimento anche di Puglia e Basilicata tra venerdì 29 e sabato 30.

Le zone a rischio di fenomeni intensi e insistenti saranno ancora i settori ionici di Calabria e Sicilia, che tra giovedì 28 e sabato 30 potrebbero ricevere quantitativi di pioggia eccezionali.

Altrove il tempo sarà sicuramente più stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione.

Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono grandi variazioni: i valori resteranno in linea con le medie stagionali.