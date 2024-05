Meteo, maltempo in pausa ma per poco: le previsioni da domenica 26 maggio

Dopo un sabato di diffuso maltempo, per oggi si conferma uno scenario meteo più tranquillo, con tempo stabile praticamente ovunque, tanto sole e caldo in aumento. Tuttavia, l’evoluzione a medio e lungo termine non depone a favore di una rimonta efficace e duratura dell’alta pressione, capace di assicurare una fase meteorologica più stabile e soleggiata su tutte le regioni italiane.

I dati attualmente a nostra disposizione, infatti, confermano, almeno per le regioni settentrionali, una prosecuzione dell’eccezionale piovosità delle ultime settimane, con altre perturbazioni in vista da qui a inizio giugno. Lunedì la numero 12 raggiungerà le Alpi e il Nord-Ovest, attraverserà tutto il Centro-Nord entro la fine di martedì, con gli ultimi strascichi sul medio Adriatico e al Sud tra martedì sera e mercoledì.

Tra mercoledì sera e le prime ore di sabato potrebbero transitarne altre tre: la numero 13, 14 e 15, con effetti soprattutto al Nord, più marginalmente al Centro. L’evoluzione in tal senso resta, ovviamente, ancora molto incerta. Dal punto di vista termico, il gran caldo per il momento è scongiurato, anzi: fino a fine mese le temperature, piuttosto altalenanti, dovrebbero mantenersi su valori non lontani dalla norma.

Le previsioni meteo per domenica 26 maggio

Oggi tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo una maggiore nuvolosità sin dal mattino sul basso Adriatico. Dal pomeriggio tendenza a velature al Nord-Ovest e allo sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi, con isolati brevi rovesci su quelli abruzzesi e molisani e sull’Appennino meridionale, più occasionalmente anche sulle Alpi Marittime e sulle Alpi Giulie. Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord e al Centro; in calo al Sud e in Sicilia: valori per lo più compresi tra 21 e 27 gradi. Venti di Maestrale da deboli a moderati sulla Sicilia e sui mari del Centro-Sud, che risulteranno localmente anche mossi. Calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per lunedì 27 maggio

Domani su Emilia orientale, Romagna, regioni peninsulari e Isole maggiori tempo in prevalenza stabile e soleggiato: da segnalare il passaggio di velature, più estese e dense dal pomeriggio sulla Sardegna, e modesti cumuli in sviluppo nelle ore più calde attorno ai rilievi, ma senza conseguenze. Nuvolosità in addensamento nel resto del Nord: primi isolati rovesci in mattinata su Valle d’Aosta e alto Piemonte; nel pomeriggio, e soprattutto dalla sera, aumenta il rischio di piogge o temporali nel resto del Settentrione. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud, ovunque per lo più comprese tra 22 e 28 gradi. Venti in prevalenza deboli, ma con rinforzi in serata nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.