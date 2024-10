Meteo: maltempo fino a sabato 5 ottobre. L'aria fresca spazza via il caldo anomalo al Sud

L’intensa perturbazione (la numero 2 di ottobre) che ha raggiunto l’Italia oggi (giovedì 3 ottobre) insisterà sulla nostra Penisola anche nei prossimi due giorni, portando altro maltempo e un sensibile diffuso calo termico. In particolare domani (venerdì 4) sono attese piogge, a tratti pure intense, soprattutto al Nordest e regioni centrali, mentre sabato 5 il maltempo residuo si concentrerà più che altro al Sud e medio versante adriatico.

Nel frattempo le correnti relativamente fredde che accompagnano la perturbazione causeranno un deciso e diffuso calo delle temperature, con valori al di sotto della norma al Centro-Nord e Sardegna, in linea con le medie stagionali. Al Sud verrà spazzato via il caldo anomalo degli ultimi giorni. Domenica 6 ci attende una breve tregua, con piogge quasi del tutto assenti e temperature in rialzo, più vicine alle medie stagionali, ma già nei primi giorni della prossima settimana è probabile l’arrivo di un’altra decisa perturbazione.

Le previsioni meteo per venerdì 4 ottobre

Nuvole in gran parte d’Italia. Piogge isolate, localmente anche intense, su Venezie, Alpi Occidentali, Liguria, Appennino Emiliano, regioni centrali, Campania, Salento e Calabria Tirrenica; qualche nevicata sulle Alpi Orientali oltre 1800-2000 metri.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo invece al Centro-Sud, con la fine del caldo anomalo nelle estreme regioni meridionali. Ventoso al Sud e Isole per venti dai quadranti occidentali; mari in generale molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 5 ottobre

Prevalenza di tempo bello al Nordovest e Sicilia, ma con qualche nebbia mattutina sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Nuvole sul resto d’Italia, comunque con spazio per qualche momento soleggiato.

Nel corso del giorno piogge isolate su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Campania Meridionale e Calabria Tirrenica. Temperature massime in crescita al Nordovest, in calo al Sud e medio versante adriatico.