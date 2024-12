Meteo: maltempo in attenuazione da domani, ma arriva ancora un po' di pioggia. Ecco dove

All’inizio della settimana si attenua l’ondata di maltempo portata dalla tempesta dell’Immacolata (perturbazione numero 3 di dicembre), che si allontana lentamente dall’Italia, lasciando però alle sue spalle un vortice di bassa pressione che condizionerà il tempo su parte del nostro Paese fino a martedì, con dell’instabilità e venti ancora intensi in molte regioni, mentre al Nord già martedì il miglioramento sarà più evidente.

Per la giornata di mercoledì si preannuncia una pausa nelle precipitazioni, con tempo stabile quasi ovunque, ampie schiarite e venti finalmente deboli. Le temperature tenderanno lentamente ad aumentare, anche se al Nord il clima resterà invernale, con gelate notturne anche in pianura. Giovedì probabile nuovo aumento dell’instabilità in Sardegna, Sicilia e Calabria.

Le previsioni meteo per lunedì 9 dicembre

Domani cielo in prevalenza nuvoloso sull’Italia, a parte delle parziali schiarite in Abruzzo, Molise, Puglia e zone ioniche, dal pomeriggio anche su alta Lombardia, alto Piemonte e coste toscane. Nella notte e al primo mattino ultime deboli nevicate su Alpi e Prealpi orientali; nevicate più insistenti sull’Appennino di Emilia Romagna e Marche da 500/900 metri, con piogge anche moderate su pianure e coste di queste regioni. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Piogge e rovesci sparsi nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e nelle Isole, con possibili temporali in Calabria e nel Trapanese.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e Sicilia; massime in lieve rialzo in pianura Padana, altrove stazionarie. Venti forti: di Bora sull’alto Adriatico, occidentali sulle Isole e al Sud, con mari molto mossi o agitati. Ventoso anche in Emilia Romagna.

Le previsioni meteo per martedì 10 dicembre

Martedì rasserena entro il pomeriggio su bassa Calabria, Sicilia orientale, Alpi centrali e Nord-Est, in serata anche in Lombardia e Valle d’Aosta. Nel resto del Paese cielo nuvoloso o coperto; piogge al mattino in Emilia, bassa Lombardia, Lazio e Isole; rovesci e temporali in Campania e alta Calabria tirrenica. Neve sull’Appennino settentrionale a quote collinari. Nel pomeriggio le precipitazioni insistono solo in Romagna, in Sardegna e nel basso versante tirrenico; qualche nevicata sulle Alpi occidentali da 800 metri.

Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord. Venti ancora moderati o tesi su quasi tutti i mari.